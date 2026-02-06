Tsüklonist, õhu sissevõtufiltrist ja filtrist HEPA või käsnfiltrist koosneva 3-astmelise filtrisüsteemi osana filtreerib õhu sissevõtufilter tolmuimeja töö ajal õhust peenemaid osakesi, seejärel puhastatakse õhku uuesti väljalasufiltriga (olenevalt seadmest kas filtriga HEPA 12 või väljalasu vahtfiltriga). Me soovitame õhu sisselasufiltrit regulaarselt puhastada, koputades kogunenud tolm välja ja kasutades Kärcheri filtripuhastustööriista. Ühildub seadmetega VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax.