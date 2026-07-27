Spare part

Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 x 1,5 m.

Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2x M 22 x 1,5 m.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Kokkusobivad masinad