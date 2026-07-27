Sponge filter, 1 tk., LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 52 x 52 x 62
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