Suction tube DN35

Kroomiga kaetud metallist teleskooptoru (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.

Kroomiga kaetud metallist teleskooptoru (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kogus (tk.) 1
Materjal Teras, kroomitud
Pikkus (mm) 505
Värvus Hõbedane
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 505 x 39 x 39
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