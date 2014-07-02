Suction tube DN35
Kroomiga kaetud metallist teleskooptoru (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.
Kroomiga kaetud metallist teleskooptoru (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kogus (tk.)
|1
|Materjal
|Teras, kroomitud
|Pikkus (mm)
|505
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|505 x 39 x 39