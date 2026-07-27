Eelfiltri võib ka paigaldada sukelpumba külge. Eelfiltri kasutamine on eriti soovituslik siis, kui pumpa kasutatakse eriti saastunud vee pumpamiseks, nt vundamendiaugust või üleujutatud aladelt. Filtrit kasutatakse selleks, et suuremad mustuseosakesed pumpa ei ummistaks. See kaitseb pumba rootorit ja takistab pumba ummistumist oksatükikeste ja muude mustuseosakestega, suurendades nii pumba töökindlust. Umbes 5 mm võrguavaga pumba eelfilter sobib SP 1–SP 5 Flat/Dirt seeria sukelpumpadele.