Sukelpumba eelfilter, väike
Kaitseb sukelpumpa ja suurendab seega selle töökindlust: töökindel ja lihtsasti paigaldatav eelfilter SP 1–SP 5 Flat/Dirt seeria sukelpumpadele.
Eelfiltri võib ka paigaldada sukelpumba külge. Eelfiltri kasutamine on eriti soovituslik siis, kui pumpa kasutatakse eriti saastunud vee pumpamiseks, nt vundamendiaugust või üleujutatud aladelt. Filtrit kasutatakse selleks, et suuremad mustuseosakesed pumpa ei ummistaks. See kaitseb pumba rootorit ja takistab pumba ummistumist oksatükikeste ja muude mustuseosakestega, suurendades nii pumba töökindlust. Umbes 5 mm võrguavaga pumba eelfilter sobib SP 1–SP 5 Flat/Dirt seeria sukelpumpadele.
Omadused ja tulu
Töökindel eelfilter
- Kaitseb pumba rootorit suuremate mustuseosakeste poolt põhjustatud ummistuste eest ja suurendab pumba töökindlust.
Kiirkinnitussüsteem
- Lihtsasti ja kiiresti sukelpumba külge kinnitatav.
Võrguava 5 mm
- Veevool ei vähene, kuid pumba töökindlus suureneb.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Võrguava suurus (mm)
|5
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|177 x 179 x 53
Kasutusvaldkonnad
- Mustuse filtreerimine veest