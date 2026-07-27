Suur ümmargune hari
Kasutage suurt ümmargust harja suurte pindade veelgi kiiremaks puhastamiseks.
Rohkem pinda sama ajaga — suure harja abil saab suuremad pinnad kiiremini puhtaks. Võrreldes väikeste harjadega, saab suure ümmarguse harjaga eemaldada tõrksa mustuse sama aja vältel oluliselt suuremalt alalt.
Omadused ja tulu
Suur puhastatav ala
- Suurte pindade kiire puhastus.
Harjased on valmistatud kõrgekvaliteetsest materjalist.
- Suure, vastupidava ja kauakestva ümmarguse harja abil saab hõlpsasti eemaldada tõrksa mustuse.
Ümarate pindade lihtne puhastus tänu harja ergonoomilisele kujule
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|50 x 50 x 48