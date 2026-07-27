Suur ümmargune hari

Kasutage suurt ümmargust harja suurte pindade veelgi kiiremaks puhastamiseks.

Rohkem pinda sama ajaga — suure harja abil saab suuremad pinnad kiiremini puhtaks. Võrreldes väikeste harjadega, saab suure ümmarguse harjaga eemaldada tõrksa mustuse sama aja vältel oluliselt suuremalt alalt.

Omadused ja tulu
Suur puhastatav ala
  • Suurte pindade kiire puhastus.
Harjased on valmistatud kõrgekvaliteetsest materjalist.
  • Suure, vastupidava ja kauakestva ümmarguse harja abil saab hõlpsasti eemaldada tõrksa mustuse.
Ümarate pindade lihtne puhastus tänu harja ergonoomilisele kujule
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 50 x 50 x 48