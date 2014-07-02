Erinevate pindade puhastamiseks ette nähtud praktiline ümarharjade komplekt neljas erinevas värvitoonis. Harjad on saadaval erinevates värvitoonides ja ette nähtud erinevaks otstarbeks. Erineva värvitooniga harju võib kasutada vannitoas, köögis jne. Paindlikke aurupesuri harju saab kasutada kõikjal kodumajapidamises. Harju saab kasutada koos järgmiste aurupesuri mudelitega: SV 1902 ja SV 1802.