SV ümarharjade komplekt
Erinevate pindade puhastamiseks ette nähtud ümarharjade komplekt neljas erinevas värvitoonis.
Erinevate pindade puhastamiseks ette nähtud praktiline ümarharjade komplekt neljas erinevas värvitoonis. Harjad on saadaval erinevates värvitoonides ja ette nähtud erinevaks otstarbeks. Erineva värvitooniga harju võib kasutada vannitoas, köögis jne. Paindlikke aurupesuri harju saab kasutada kõikjal kodumajapidamises. Harju saab kasutada koos järgmiste aurupesuri mudelitega: SV 1902 ja SV 1802.
Omadused ja tulu
4 erinevat värvitooni
- Hügieeniline töö erinevates ruumides (sanitaarruumid, köök, furnituurid jne).
Harjased on valmistatud kõrgekvaliteetsest materjalist.
- Suurema mustuse lihtne eemaldamine
- Kulumiskindlad harjased, pikem kasutusiga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|30 x 30 x 40
Kasutusvaldkonnad
- Vannituba
- Kraanid
- Äravoolud
- Valamu
- WC
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Köögi töötasapinnad