T-Racer asendusdüüsid
Kõrgekvaliteetsed kollased asendusdüüsid pinnapuhasti T-Racer düüside lihtsaks vahetamiseks. Sobivad asendusdüüsideks seadmeklasside K6 ja K7 seadmetele (T 300, T 400).
Omadused ja tulu
Asendusdüüs
- Vanade düüside kiire ja lihtne asendamine.
- Äärmiselt vastupidav ja kõrge kvaliteediga
Kõrgsurve — lehvikjuga
- Puhastab ühtlaselt ja eemaldab tõrksa mustuse
- Hea katvus — ideaalne suurte pindade puhastamiseks
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|90 x 125 x 30