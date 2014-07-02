T-Racer asendusdüüsid

Kõrgekvaliteetsed kollased asendusdüüsid pinnapuhasti T-Racer düüside lihtsaks vahetamiseks. Sobivad asendusdüüsideks seadmeklasside K6 ja K7 seadmetele (T 300, T 400).

Omadused ja tulu
Asendusdüüs
  • Vanade düüside kiire ja lihtne asendamine.
  • Äärmiselt vastupidav ja kõrge kvaliteediga
Kõrgsurve — lehvikjuga
  • Puhastab ühtlaselt ja eemaldab tõrksa mustuse
  • Hea katvus — ideaalne suurte pindade puhastamiseks
Võimas puhastus kõrgsurve abil
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 90 x 125 x 30
Kokkusobivad masinad