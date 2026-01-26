Pinnapuhastite T-Racer T 7 Plus, T 5 ja T 450 düüse saab tänu kõrgekvaliteetsetele asendusdüüsidele kiiresti ja hõlpsasti vahetada. Komplekti kuulub kolm paari düüse erinevate jõudlusklasside survepesuritel ja kaks kinnitusklambrit. Mudelite T-Racer T 7 Plus ja T 450 korral kuuluvad komplekti ka nurkade ja servade puhastamise survedüüsid ning loputusdüüs puhastatud pinna loputamiseks.