T-Racer asendusdüüsid

Kõrgekvaliteetseid asendusdüüse on lihtne paigaldada ja need sobivad pinnapuhastitele T-Racer T 7 Plus, T 5 ja T 450. Komplekti kuuluvad erineva jõudlusklassiga survepesurite düüsid.

Pinnapuhastite T-Racer T 7 Plus, T 5 ja T 450 düüse saab tänu kõrgekvaliteetsetele asendusdüüsidele kiiresti ja hõlpsasti vahetada. Komplekti kuulub kolm paari düüse erinevate jõudlusklasside survepesuritel ja kaks kinnitusklambrit. Mudelite T-Racer T 7 Plus ja T 450 korral kuuluvad komplekti ka nurkade ja servade puhastamise survedüüsid ning loputusdüüs puhastatud pinna loputamiseks.

Omadused ja tulu
Asendusdüüs
  • Vanade düüside kiire ja lihtne asendamine.
  • Kõrge kvaliteet tagab pikema kasutusea.
Kõrgsurve — lehvikjuga
  • Tõrksa mustuse ühtlane puhastamine ja leotamine.
Võimas puhastus kõrgsurve abil
  • Mustuse tõhus eemaldamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 17 x 17 x 18

Muude mudelite osas pöörduge meie hoolduspartneri või Kärcheri edasimüüja poole.