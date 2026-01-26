T-Racer asendusdüüsid
Kõrgekvaliteetseid asendusdüüse on lihtne paigaldada ja need sobivad pinnapuhastitele T-Racer T 7 Plus, T 5 ja T 450. Komplekti kuuluvad erineva jõudlusklassiga survepesurite düüsid.
Pinnapuhastite T-Racer T 7 Plus, T 5 ja T 450 düüse saab tänu kõrgekvaliteetsetele asendusdüüsidele kiiresti ja hõlpsasti vahetada. Komplekti kuulub kolm paari düüse erinevate jõudlusklasside survepesuritel ja kaks kinnitusklambrit. Mudelite T-Racer T 7 Plus ja T 450 korral kuuluvad komplekti ka nurkade ja servade puhastamise survedüüsid ning loputusdüüs puhastatud pinna loputamiseks.
Omadused ja tulu
Asendusdüüs
- Vanade düüside kiire ja lihtne asendamine.
- Kõrge kvaliteet tagab pikema kasutusea.
Kõrgsurve — lehvikjuga
- Tõrksa mustuse ühtlane puhastamine ja leotamine.
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Mustuse tõhus eemaldamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|17 x 17 x 18
Muude mudelite osas pöörduge meie hoolduspartneri või Kärcheri edasimüüja poole.