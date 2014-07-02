Täiendatud pihustuspüstol

Ergonoomiline ja kerge pihustuspüstol, millel on ohutuskaitse seadme juhusliku kasutuse vältimiseks. Oma kompaktse disaini tõttu on püstol väga kerge ja käepärane. Uuel pihustuspüstolil on integreeritud kaugjuhtimispult, et reguleerida pihustussurvet ja kuivjää pritsimiskogust otse pesupüstolilt. Lisaks saab püstolilt valida õhu ja jää või ainult õhu pihustamise režiimi.