Tagasivooluklapiga imemisfilter, 1"

Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter 1" voolikule.

Tagasivooluklapiga imemisfilter 1" läbimõõduga voolikutele. Sobib ühendamiseks vajalikule pikkusele lõigatud imemisvoolikutega, mida kasutatakse koos kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpadega. Tagasivooluklapp aitab takistada vee tagasivoolu ja lühendab ettevalmistusaega. Sisaldab voolikuklambrit.

Omadused ja tulu
Tagasilöögiklapp
  • Tagasilöögiklapp ennetab pumbatud vee tagasivoolamist, lühendades nii pumpamisaega.
Ühendamiseks suuremate imemisvoolikute külge.
  • Imemisvooliku komplekti moodustamiseks
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Suurused Sobib 1“ voolikutele
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 40 x 142 x 40
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.