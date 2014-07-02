Tagasivooluklapiga imemisfilter, 1"
Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter 1" voolikule.
Tagasivooluklapiga imemisfilter 1" läbimõõduga voolikutele. Sobib ühendamiseks vajalikule pikkusele lõigatud imemisvoolikutega, mida kasutatakse koos kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpadega. Tagasivooluklapp aitab takistada vee tagasivoolu ja lühendab ettevalmistusaega. Sisaldab voolikuklambrit.
Omadused ja tulu
Tagasilöögiklapp
- Tagasilöögiklapp ennetab pumbatud vee tagasivoolamist, lühendades nii pumpamisaega.
Ühendamiseks suuremate imemisvoolikute külge.
- Imemisvooliku komplekti moodustamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Suurused
|Sobib 1“ voolikutele
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|40 x 142 x 40
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.