Töökindel kõrgekvaliteetne (metallist/plastmassist) tagasivooluklapp 3/4" ja 1" läbimõõduga voolikutele. Sobib ühendamiseks vajalikule pikkusele lõigatud imemisvoolikutega, mida kasutatakse koos kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpadega. Tagasivooluklapp aitab takistada vee tagasivoolu ja lühendab ettevalmistusaega. Sisaldab voolikuklambrit.