Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter
Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter.
Töökindel kõrgekvaliteetne (metallist/plastmassist) tagasivooluklapp 3/4" ja 1" läbimõõduga voolikutele. Sobib ühendamiseks vajalikule pikkusele lõigatud imemisvoolikutega, mida kasutatakse koos kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpadega. Tagasivooluklapp aitab takistada vee tagasivoolu ja lühendab ettevalmistusaega. Sisaldab voolikuklambrit.
Omadused ja tulu
Metallist/plastmassist mudel
- Vastupidavad materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Tagasilöögiklapp
- Tagasilöögiklapp ennetab pumbatud vee tagasivoolamist, lühendades nii pumpamisaega.
Ühendamiseks suuremate imemisvoolikute külge.
- Imemisvooliku komplekti moodustamiseks
Komplekt
- 3/4" ja 1" voolikutele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Suurused
|Sobib 3/4" ja 1" voolikutele
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|47 x 140 x 47
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.