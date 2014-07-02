Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter

Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter.

Töökindel kõrgekvaliteetne (metallist/plastmassist) tagasivooluklapp 3/4" ja 1" läbimõõduga voolikutele. Sobib ühendamiseks vajalikule pikkusele lõigatud imemisvoolikutega, mida kasutatakse koos kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpadega. Tagasivooluklapp aitab takistada vee tagasivoolu ja lühendab ettevalmistusaega. Sisaldab voolikuklambrit.

Omadused ja tulu
Metallist/plastmassist mudel
  • Vastupidavad materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Tagasilöögiklapp
  • Tagasilöögiklapp ennetab pumbatud vee tagasivoolamist, lühendades nii pumpamisaega.
Ühendamiseks suuremate imemisvoolikute külge.
  • Imemisvooliku komplekti moodustamiseks
Komplekt
  • 3/4" ja 1" voolikutele
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Suurused Sobib 3/4" ja 1" voolikutele
Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 47 x 140 x 47
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.