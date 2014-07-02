Tapeedikaabits aurupesurile
Tapeedikaabits, mis sobib suurepäraselt tapeedi ja liimijääkide eemaldamiseks auru abil.
Tapeedikaabits on ideaalne tapeedi ja liimijääkide eemaldamiseks auru abil. Aurupesurit võib kasutada tapeedi ja dekoratsioonide eemaldamiseks.
Omadused ja tulu
Auruava ja kraabitsaga lisatarvik
- Õrn naha vastu — eemaldab kiirelt nii tapeedi kui ka tapeediliimi.
Lai auruava
- Eemaldab tapeedi kiirelt ka suurtelt aladelt
Aur ei pääse mujalt välja
- Aur imbub kiirelt tapeedi sisse
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|320 x 220 x 100
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Tapeet
- Eemaldab ka tõrksa mustuse