Täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks, nagu esimesel korral: tarvikukomplekt võimaldab RCV 2 robottolmuimejal puhastada nagu uut seadet. Komplekt sisaldab varuosi, mida on lihtne vahetada. See pikendab RCV 2 kasutusiga ja tagab optimaalse puhastustulemuse, nii et iga päev on nagu esimene päev. Komplekti kuulub 1 põhihari, 1 puhastuslapp, 2 külgharja ja 2 filtrit.