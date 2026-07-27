Tarvikute komplekt

Robottolmuimeja RCV 2 tarvikute komplekt sisaldab 1 põhiharja, 1 puhastuslappi, 2 külgharja ja 2 filtrit.

Täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks, nagu esimesel korral: tarvikukomplekt võimaldab RCV 2 robottolmuimejal puhastada nagu uut seadet. Komplekt sisaldab varuosi, mida on lihtne vahetada. See pikendab RCV 2 kasutusiga ja tagab optimaalse puhastustulemuse, nii et iga päev on nagu esimene päev. Komplekti kuulub 1 põhihari, 1 puhastuslapp, 2 külgharja ja 2 filtrit.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (osa) 6
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 275 x 113 x 43