Tarvikute komplekt
Robottolmuimeja RCV 2 tarvikute komplekt sisaldab 1 põhiharja, 1 puhastuslappi, 2 külgharja ja 2 filtrit.
Täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks, nagu esimesel korral: tarvikukomplekt võimaldab RCV 2 robottolmuimejal puhastada nagu uut seadet. Komplekt sisaldab varuosi, mida on lihtne vahetada. See pikendab RCV 2 kasutusiga ja tagab optimaalse puhastustulemuse, nii et iga päev on nagu esimene päev. Komplekti kuulub 1 põhihari, 1 puhastuslapp, 2 külgharja ja 2 filtrit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|6
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|275 x 113 x 43