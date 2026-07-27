Tekstiiliotsak
Tekstiiliotsak värskendab ja eemaldab kortsud riietelt ja kangastelt ja eemaldab tõhusalt ka lõhnad. Koos integreeritud topieemaldajaga.
Tekstiiliotsak värskendab rõivaid ja kangaid, eemaldab neilt kortsud ja lõhna. Praktiline tekstiiliotsak — lihtne ja ruumisäästlik viis rippuvaid rõivaid ja kangaid kiirelt värskendada ja neilt kortse eemaldada. Integreeritud topieemaldaja eemaldab rõivastelt ka kõik topid.
Omadused ja tulu
Kiudude eemaldaja
- Kiudude ja karvade hõlpsaks eemaldamiseks kangastelt.
Ühtlane auru väljalase tekstiiliotsikust
- Kangaste optimaalne silendamine
- Kangaste optimaalne värskendamine
Sale kuju
- Varrukate lihtne triikimine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|340 x 43 x 39
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Riiete ja tekstiilide värskendamine
- Triikimiseks sobivad rõivad
- Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides
- Kuiva tolmu imemiseks