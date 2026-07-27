Tekstiiliotsak värskendab rõivaid ja kangaid, eemaldab neilt kortsud ja lõhna. Praktiline tekstiiliotsak — lihtne ja ruumisäästlik viis rippuvaid rõivaid ja kangaid kiirelt värskendada ja neilt kortse eemaldada. Integreeritud topieemaldaja eemaldab rõivastelt ka kõik topid.