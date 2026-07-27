Tekstiiliotsak

Tekstiiliotsak värskendab ja eemaldab kortsud riietelt ja kangastelt ja eemaldab tõhusalt ka lõhnad. Koos integreeritud topieemaldajaga.

Tekstiiliotsak värskendab rõivaid ja kangaid, eemaldab neilt kortsud ja lõhna. Praktiline tekstiiliotsak — lihtne ja ruumisäästlik viis rippuvaid rõivaid ja kangaid kiirelt värskendada ja neilt kortse eemaldada. Integreeritud topieemaldaja eemaldab rõivastelt ka kõik topid.

Omadused ja tulu
Kiudude eemaldaja
  • Kiudude ja karvade hõlpsaks eemaldamiseks kangastelt.
Ühtlane auru väljalase tekstiiliotsikust
  • Kangaste optimaalne silendamine
  • Kangaste optimaalne värskendamine
Sale kuju
  • Varrukate lihtne triikimine
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 340 x 43 x 39
Kasutusvaldkonnad
  • Riiete ja tekstiilide värskendamine
  • Triikimiseks sobivad rõivad
  • Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides
  • Kuiva tolmu imemiseks