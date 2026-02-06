Uuenduslik Kärcheri 2-in-1 pihustusotsak XXL koos pikendustorudega võimaldab kasutajatel keskmise suurusega vaipade puhastamisel säilitada lõdvestunud püstiasendi. Käepideme enda peal kasutatuna suudab otsik suuremat pehmet sisustust, toole ja paljusid muid tekstiilpindu puhastada kaks korda kiiremini kui tavaline polstri pihustiga väljatõmbeotsik. See muudab XXL-pihusti väljatõmbeotsiku ideaalseks tarvikuks vaipade ja tekstiilpindade kiireks kiudude sügavaks puhastamiseks. Sobib Kärcher SE 3 Compact pihustuspuhastusvahendile.