Tekstiilipesu otsik 2-in-1 XXL
Kaks-ühes pihustusotsik XXL puhastab keskmise suurusega vaibad ja suuremad polstriesemed lihtsalt ja kaks korda kiiremini kui tavaline polsterduse pihustiga väljatõmbeotsik.
Uuenduslik Kärcheri 2-in-1 pihustusotsak XXL koos pikendustorudega võimaldab kasutajatel keskmise suurusega vaipade puhastamisel säilitada lõdvestunud püstiasendi. Käepideme enda peal kasutatuna suudab otsik suuremat pehmet sisustust, toole ja paljusid muid tekstiilpindu puhastada kaks korda kiiremini kui tavaline polstri pihustiga väljatõmbeotsik. See muudab XXL-pihusti väljatõmbeotsiku ideaalseks tarvikuks vaipade ja tekstiilpindade kiireks kiudude sügavaks puhastamiseks. Sobib Kärcher SE 3 Compact pihustuspuhastusvahendile.
Omadused ja tulu
Sobib Kärcher SE 3 Compact pihustuspuhastusvahendile
Eriti lai otsik
- Puhastab suurema pehme sisustuse ja vaibad kaks korda kiiremini kui tavaline polsterduse väljatõmbeotsik.
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks peaaegu hetkega.
Pihustusfunktsioon
- Igat liiki vaipade, tekstiili ja pehme mööbli põhjalikuks puhastamiseks kuni kiududeni.
Läbipaistev vaateaken
- Võimaldab puhastusprotsessi pidevat kontrolli töö ajal.
Tõestatud Kärcheri pihusti eemaldamise tehnoloogia
- Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polster