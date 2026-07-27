Komplekti kuulub paindub 1 1/4“ lapik voolik ja roostevabast terasest voolikuklamber (30–40 mm), millel on lihtsamaks ühendamiseks liblikpolt. Kärcheri tekstiilvooliku komplekt sobib eriti hästi kasutamiseks koos puhta ja musta vee sukelpumpadega. See on ideaalne lahendus suurte veekoguste eemaldamiseks, nt üleujutatud aladelt. 10 pikkuse vooliku saab lapikuks kokku rullida ja kompaktselt hoiustada. Maksimaalne töörõhk on 5 bar.