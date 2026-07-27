Tekstiilvooliku komplekt

Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärapumpamiseks üleujutuse korral.

Komplekti kuulub paindub 1 1/4“ lapik voolik ja roostevabast terasest voolikuklamber (30–40 mm), millel on lihtsamaks ühendamiseks liblikpolt. Kärcheri tekstiilvooliku komplekt sobib eriti hästi kasutamiseks koos puhta ja musta vee sukelpumpadega. See on ideaalne lahendus suurte veekoguste eemaldamiseks, nt üleujutatud aladelt. 10 pikkuse vooliku saab lapikuks kokku rullida ja kompaktselt hoiustada. Maksimaalne töörõhk on 5 bar.

Omadused ja tulu
Tekstiilvooliku komplekt: Paindlik lapik voolik
Paindlik lapik voolik
Kompaktne ja ruumisäästlik hoiustamine.
Tekstiilvooliku komplekt: 1 1/4" nõrutusvoolik
1 1/4" nõrutusvoolik
Suur diameeter tagab suurema vooluhulga.
Tekstiilvooliku komplekt: Sisaldab tiibpoldiga roostevabast terasest voolikuklambrit
Sisaldab tiibpoldiga roostevabast terasest voolikuklambrit
Ühendamine ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1 1/4″
toru pikkus (m) 10
Lõhkemisrõhk (bar) max. 5
Värvus Antratsiit
Kaal (kg) 1,2
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 260 x 55
Kasutusvaldkonnad
  • Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
  • Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
  • Kuni 100 m3 vundamendiaukude tühjendamiseks
  • Uputuste likvideerimiseks majas ja keldris (pesumasina lekked/kõrgele tõusnud põhjavesi)
  • Vee väljapumpamiseks basseinidest
  • Nõrutusšahtidesse paigaldamiseks.