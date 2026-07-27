Tekstiilvooliku komplekt
Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärapumpamiseks üleujutuse korral.
Komplekti kuulub paindub 1 1/4“ lapik voolik ja roostevabast terasest voolikuklamber (30–40 mm), millel on lihtsamaks ühendamiseks liblikpolt. Kärcheri tekstiilvooliku komplekt sobib eriti hästi kasutamiseks koos puhta ja musta vee sukelpumpadega. See on ideaalne lahendus suurte veekoguste eemaldamiseks, nt üleujutatud aladelt. 10 pikkuse vooliku saab lapikuks kokku rullida ja kompaktselt hoiustada. Maksimaalne töörõhk on 5 bar.
Omadused ja tulu
Paindlik lapik voolikKompaktne ja ruumisäästlik hoiustamine.
1 1/4" nõrutusvoolikSuur diameeter tagab suurema vooluhulga.
Sisaldab tiibpoldiga roostevabast terasest voolikuklambritÜhendamine ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1 1/4″
|toru pikkus (m)
|10
|Lõhkemisrõhk (bar)
|max. 5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 260 x 55
Kasutusvaldkonnad
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
- Kuni 100 m3 vundamendiaukude tühjendamiseks
- Uputuste likvideerimiseks majas ja keldris (pesumasina lekked/kõrgele tõusnud põhjavesi)
- Vee väljapumpamiseks basseinidest
- Nõrutusšahtidesse paigaldamiseks.