Muruhooldus pole kunagi olnud nii lihtne: tänu paindlikule seadistamisele ja töökõrguse reguleerimisele vahemikus 74 kuni 116 sentimeetrit saate muruservi trimmida ilma kummardamata. Teleskoopkäepide ühildub akutoitega murukääridega GSH 2 Plus ja GSH 4-4 Plus.