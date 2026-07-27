Teleskoopkäepide
Mugav ja praktiline: teleskoopkäepideme saab paigaldada akutoitega murukääridele vaid mõne liigutusega – muruservade lihtsaks käsitsemiseks ja pingevabaks lõikamiseks.
Muruhooldus pole kunagi olnud nii lihtne: tänu paindlikule seadistamisele ja töökõrguse reguleerimisele vahemikus 74 kuni 116 sentimeetrit saate muruservi trimmida ilma kummardamata. Teleskoopkäepide ühildub akutoitega murukääridega GSH 2 Plus ja GSH 4-4 Plus.
Omadused ja tulu
Lihtne paigaldusTeleskoopkäepideme kiire paigaldamine juhtmevaba ühendusega.
Mugav teleskoopsüsteemTöökõrguse astmeteta seadistamine ja kohandamine vastavalt kasutaja pikkusele ja töö nõuetele.
180° nurga reguleerimineVeelgi täpsem muruservade lõikamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|670 x 78 x 670
Kasutusvaldkonnad
- Muru servad