Teleskoopkäepide

Mugav ja praktiline: teleskoopkäepideme saab paigaldada akutoitega murukääridele vaid mõne liigutusega – muruservade lihtsaks käsitsemiseks ja pingevabaks lõikamiseks.

Muruhooldus pole kunagi olnud nii lihtne: tänu paindlikule seadistamisele ja töökõrguse reguleerimisele vahemikus 74 kuni 116 sentimeetrit saate muruservi trimmida ilma kummardamata. Teleskoopkäepide ühildub akutoitega murukääridega GSH 2 Plus ja GSH 4-4 Plus.

Omadused ja tulu
Teleskoopkäepide: Lihtne paigaldus
Lihtne paigaldus
Teleskoopkäepideme kiire paigaldamine juhtmevaba ühendusega.
Teleskoopkäepide: Mugav teleskoopsüsteem
Mugav teleskoopsüsteem
Töökõrguse astmeteta seadistamine ja kohandamine vastavalt kasutaja pikkusele ja töö nõuetele.
Teleskoopkäepide: 180° nurga reguleerimine
180° nurga reguleerimine
Veelgi täpsem muruservade lõikamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Hõbedane
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 670 x 78 x 670
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Muru servad