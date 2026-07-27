Teleskooppikendus

Töötage isegi peadpööritava kõrgusega: teleskoopkäepide on ideaalne lisaseade akulõikusaele PGS 4-18 ja akupuulõikurile TLO 2-18, mis võimaldab lõigata puitu ja oksi kuni 3,5 m kõrguselt.

Aiatööd kõrguses on lapsemäng: PGS 4-18 akulõikusae teleskoopkäepide ja akupuulõikuri TLO 2-18 abil saate seada töökõrguse vahemikku 145–205 sentimeetrit ja reguleerida töönurka kuni 135°. Puidu ja okste kõrgemale lõikamine pole probleem.

Omadused ja tulu
Teleskooppikendus: Mugav teleskoopsüsteem
Mugav teleskoopsüsteem
Töökõrguse astmeteta seadistus ja reguleerimine olenevalt keha kõrgusest ja nõudmisest.
Teleskooppikendus: 135° nurga reguleerimine
135° nurga reguleerimine
Lai kasutusvaldkond.
Teleskooppikendus: Lihtne paigaldus
Lihtne paigaldus
Teleskoopkäepideme saab seadme külge kinnitada hetkega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Hõbedane
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1470 x 69 x 69
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kõrgemal asuvad oksad