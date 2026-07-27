Teleskooppikendus
Töötage isegi peadpööritava kõrgusega: teleskoopkäepide on ideaalne lisaseade akulõikusaele PGS 4-18 ja akupuulõikurile TLO 2-18, mis võimaldab lõigata puitu ja oksi kuni 3,5 m kõrguselt.
Aiatööd kõrguses on lapsemäng: PGS 4-18 akulõikusae teleskoopkäepide ja akupuulõikuri TLO 2-18 abil saate seada töökõrguse vahemikku 145–205 sentimeetrit ja reguleerida töönurka kuni 135°. Puidu ja okste kõrgemale lõikamine pole probleem.
Omadused ja tulu
Mugav teleskoopsüsteemTöökõrguse astmeteta seadistus ja reguleerimine olenevalt keha kõrgusest ja nõudmisest.
135° nurga reguleerimineLai kasutusvaldkond.
Lihtne paigaldusTeleskoopkäepideme saab seadme külge kinnitada hetkega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1470 x 69 x 69
Kasutusvaldkonnad
- Kõrgemal asuvad oksad