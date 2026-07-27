Aiatööd kõrguses on lapsemäng: PGS 4-18 akulõikusae teleskoopkäepide ja akupuulõikuri TLO 2-18 abil saate seada töökõrguse vahemikku 145–205 sentimeetrit ja reguleerida töönurka kuni 135°. Puidu ja okste kõrgemale lõikamine pole probleem.