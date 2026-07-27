Akumuruniiduki LMO 18-36 eriti teravad terasterad ei jäta maha koledaid ebaühtlaseid murututte. 36-sentimeetrine lõikelaius tagab ühtlase lõiketulemuse ka raskesti niidetavatel aladel. Vaid väikese füüsilise pingutusega lõikavad niiduki terasterad ära kõik rohulibled, tagades suurepärase niitmistulemuse. Kui muruniiduki tera tuleb vahetada, piisab vahetamiseks vaid paarist liigutusest, et vabastada ja pingutada kinnituskruvi, ning töö lopsakas roheluses saab taas jätkuda. Tänu tera nutikale kujule maanduvad kõik lõikmed kogumiskastis. See muudab niitmise eriti toredaks!