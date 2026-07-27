Täiuslik muru saab alguse täiuslikust lõikest. Ja see on võimalik ainult õige teraga. 32-sentimeetrise lõikelaiusega LMO 2-18 muruniiduki tera saavutab vajaliku lõikekõrguse ka aia ebamugavates kohtades. Kvaliteetne, eriti terav terastera ei jäta kunagi sakilisi rohuliblesid ega ebatasasi laike. Seega võib akumuruniidukile laitmatu lõikamise loota. Kui muruniiduki tera vajab vahetamist, piisab mõnest lihtsast sammust – niitmiseks jääb rohkem aega ja värskelt niidetud rohu eksimatut lõhna nautida.