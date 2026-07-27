Tera LMO 2-18
Kvaliteetsest terasest valmistatud muruniiduki tera paigaldamine LMO 2-18 akuniidukile võtab vaid mõne sammu. 32-sentimeetrise lõikelaiusega teeb see puhtaid lõikeid.
Täiuslik muru saab alguse täiuslikust lõikest. Ja see on võimalik ainult õige teraga. 32-sentimeetrise lõikelaiusega LMO 2-18 muruniiduki tera saavutab vajaliku lõikekõrguse ka aia ebamugavates kohtades. Kvaliteetne, eriti terav terastera ei jäta kunagi sakilisi rohuliblesid ega ebatasasi laike. Seega võib akumuruniidukile laitmatu lõikamise loota. Kui muruniiduki tera vajab vahetamist, piisab mõnest lihtsast sammust – niitmiseks jääb rohkem aega ja värskelt niidetud rohu eksimatut lõhna nautida.
Omadused ja tulu
Eriti terav terastera
- Kõrgekvaliteetne terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Tera lihtne vahetus
- Tera lihtne vahetamine vaid ühe kruvi abil.
Optimaalse kujuga
- Tera hoolikalt kavandatud kuju tagab niidetud rohu kogumise kotti.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Muruniiduki tera sobib ideaalselt LMO 2-18 akuga muruniidukile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõikelaius (cm)
|32
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|316 x 67 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Muru