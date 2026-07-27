Tera LMO 3-18
34-sentimeetrise lõikelaiusega muruniiduki tera on ideaalne valik akutoitel LMO 3-18 kasutamiseks, et tagada erakordsed lõiketulemused.
Akutoitega muruniiduki LMO 3-18 eriti terav terastera ei jäta maha sakiliseid rohuliblesid. 34-sentimeetrise lõikelaiusega lõikab see muru puhtalt, jätmata ebamugavatesse murupiirkondadesse ebaühtlasi kohti. Terasest tera lõikab näiliselt vaevata iga rohulible kõrgust täpselt, et saavutada suurepärased lõiketulemused. Kui muruniiduki tera on vaja vahetada, saab seda teha vaid mõne lihtsa sammuga, jättes rohkem aega rohelises keskkonnas niitmise nautimiseks. Tera hoolikalt kavandatud kuju tagab niidetud rohu kogumise kotti. See teeb niitmise lõbusaks!
Omadused ja tulu
Eriti terav terastera
- Kõrgekvaliteetne terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Tera lihtne vahetus
- Tera lihtne vahetamine vaid ühe kruvi abil.
Optimaalse kujuga
- Tera hoolikalt kavandatud kuju tagab niidetud rohu kogumise kotti.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Muruniiduki tera sobib ideaalselt LMO 3-18 akuga muruniidukile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõikelaius (cm)
|34
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|335 x 68 x 14
Kasutusvaldkonnad
- Muru