Akutoitega muruniiduki LMO 3-18 eriti terav terastera ei jäta maha sakiliseid rohuliblesid. 34-sentimeetrise lõikelaiusega lõikab see muru puhtalt, jätmata ebamugavatesse murupiirkondadesse ebaühtlasi kohti. Terasest tera lõikab näiliselt vaevata iga rohulible kõrgust täpselt, et saavutada suurepärased lõiketulemused. Kui muruniiduki tera on vaja vahetada, saab seda teha vaid mõne lihtsa sammuga, jättes rohkem aega rohelises keskkonnas niitmise nautimiseks. Tera hoolikalt kavandatud kuju tagab niidetud rohu kogumise kotti. See teeb niitmise lõbusaks!