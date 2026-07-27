Tera LMO 4-18 Dual
Ei mingeid sakilisi rohuliblesid ega maha jäänud ebatasasi laike – LMO 4-18 Duali terav terasest muruniiduki tera, mille lõikelaius on 37 sentimeetrit, tagab selle.
Muru on värskelt niidetud ja niidetud rohu kogumiskotti püütud tänu hoolikalt läbimõeldud terakujundusele – ideaalne tulemus aias veedetud päevaks! See kõik on tänu LMO 4-18 kahe akuga muruniiduki teravale terasterale, mis ei narmenda muru ega jäta murule ebaühtlaseid laike. Tera lõikab 37-sentimeetrise lõikelaiusega usaldusväärselt nõutavale lõikekõrgusele, jättes muru, mis on vaatamisrõõmu! Muruniiduki tera vahetamine võtab vaid mõne lihtsa sammu.
Omadused ja tulu
Eriti terav terastera
- Kõrgekvaliteetne terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Tera lihtne vahetus
- Tera lihtne vahetamine vaid ühe kruvi abil.
Optimaalse kujuga
- Tera hoolikalt kavandatud kuju tagab niidetud rohu kogumise kotti.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Muruniiduki tera sobib ideaalselt LMO 4-18 kahe akuga muruniidukile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõikelaius (cm)
|37
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|370 x 94 x 18
Kasutusvaldkonnad
- Muru