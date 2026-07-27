Muru on värskelt niidetud ja niidetud rohu kogumiskotti püütud tänu hoolikalt läbimõeldud terakujundusele – ideaalne tulemus aias veedetud päevaks! See kõik on tänu LMO 4-18 kahe akuga muruniiduki teravale terasterale, mis ei narmenda muru ega jäta murule ebaühtlaseid laike. Tera lõikab 37-sentimeetrise lõikelaiusega usaldusväärselt nõutavale lõikekõrgusele, jättes muru, mis on vaatamisrõõmu! Muruniiduki tera vahetamine võtab vaid mõne lihtsa sammu.