Tera LMO 4-18 Dual

Ei mingeid sakilisi rohuliblesid ega maha jäänud ebatasasi laike – LMO 4-18 Duali terav terasest muruniiduki tera, mille lõikelaius on 37 sentimeetrit, tagab selle.

Muru on värskelt niidetud ja niidetud rohu kogumiskotti püütud tänu hoolikalt läbimõeldud terakujundusele – ideaalne tulemus aias veedetud päevaks! See kõik on tänu LMO 4-18 kahe akuga muruniiduki teravale terasterale, mis ei narmenda muru ega jäta murule ebaühtlaseid laike. Tera lõikab 37-sentimeetrise lõikelaiusega usaldusväärselt nõutavale lõikekõrgusele, jättes muru, mis on vaatamisrõõmu! Muruniiduki tera vahetamine võtab vaid mõne lihtsa sammu.

Omadused ja tulu
Eriti terav terastera
  • Kõrgekvaliteetne terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Tera lihtne vahetus
  • Tera lihtne vahetamine vaid ühe kruvi abil.
Optimaalse kujuga
  • Tera hoolikalt kavandatud kuju tagab niidetud rohu kogumise kotti.
Täiuslikult sobivad tarvikud
  • Muruniiduki tera sobib ideaalselt LMO 4-18 kahe akuga muruniidukile.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Lõikelaius (cm) 37
Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 370 x 94 x 18
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Muru