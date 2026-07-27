Tera LMO 5-18 Dual
Puhas niitmistulemus minimaalse pingutusega – selle tagab kaheakulise muruniiduki LMO 5-18 terasest tera, mille lõikelaius on 41 sentimeetrit.
Aku laetud, ilm mängib palli, on aeg aeda põrutada. Tänu teravale terasest terale tagab LMO 5-18 kahe akuga muruniiduk võimsa ja puhta lõike ilma sakiliste lõiketa. ladvad muru. Tera püüab muru 41-sentimeetrise lõikelaiusega, jättes maha kaunilt niidetud muru. Tera vahetamine võtab vaid mõne lihtsa sammu – jätab rohkem aega aiatööde lihtsate naudingute nautimiseks.
Omadused ja tulu
Eriti terav terastera
- Kõrgekvaliteetne terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Tera lihtne vahetus
- Tera lihtne vahetamine vaid ühe kruvi abil.
Optimaalse kujuga
- Tera hoolikalt kavandatud kuju tagab niidetud rohu kogumise kotti.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Muruniiduki tera sobib ideaalselt LMO 5-18 kahe akuga muruniidukile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõikelaius (cm)
|41
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|410 x 93 x 19
Kasutusvaldkonnad
- Muru