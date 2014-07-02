Tihedad parketi/laminaadi poleerpadjad

3 poleerpatja poleermasinale FP 303. Ideaalsed kõvade põrandapindade, näiteks tiheda parketi, korgi ja laminaadi puhastamiseks.

3 poleerimispatja poleerimismasinale FP 303. Tihendatud põrandate ideaalseks poleerimiseks. Poleerimispadjad sobivad tihendatud põrandate (nt kork, parkett, laminaat) poleerimiseks. Lihtsalt kinnitage poleerimispadjad ketaste külge.

Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest mikrokiust poleerimispadjad
  • Täiuslikud poleerimistulemused kaetud põrandatel (parkett, laminaat, kork)
  • Spetsiaalselt välja töötatud kaetud põrandate (parkett, laminaat, kork) poleerimiseks
  • Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 3
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 125 x 125 x 8
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC