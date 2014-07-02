Tihedad parketi/laminaadi poleerpadjad
3 poleerpatja poleermasinale FP 303. Ideaalsed kõvade põrandapindade, näiteks tiheda parketi, korgi ja laminaadi puhastamiseks.
3 poleerimispatja poleerimismasinale FP 303. Tihendatud põrandate ideaalseks poleerimiseks. Poleerimispadjad sobivad tihendatud põrandate (nt kork, parkett, laminaat) poleerimiseks. Lihtsalt kinnitage poleerimispadjad ketaste külge.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest mikrokiust poleerimispadjad
- Täiuslikud poleerimistulemused kaetud põrandatel (parkett, laminaat, kork)
- Spetsiaalselt välja töötatud kaetud põrandate (parkett, laminaat, kork) poleerimiseks
- Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|3
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 125 x 8
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC