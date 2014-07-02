Tihendite vahetuskomplekt
Tihendite vahetuskomplekt aurupesuri erinevate lisatarvikute jaoks.
Tihendite vahetuskomplekt aurupesuri erinevate lisatarvikute jaoks. Sisaldab ohutuslukku, detailotsikut, pikendust, auruvoolikut ja triikraua ühendust. Kasulik varuosade komplekt seadme katkestusteta kasutuseks.
Omadused ja tulu
Kummitihendid
- Erinevate aurupesurite lisatarvikute kulunud või kadunud tihendite asendamiseks
- Kindla ühenduse tagamiseks otsikute vahel
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 125 x 30