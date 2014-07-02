Töökindel ja vastupidav tippklassi pesupüstol, mis on valmistatud materjalidest, mida võib kasutada toiduainetööstuses ja mis on mereveekindlad. Ideaalne professionaalseks kasutuseks, nt toiduainetööstuses. Optimeeritud veevoolu hulk madalsurvel (kuni 2500 l/h). Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks (M 22 x 1,5).