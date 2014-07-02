Tippklassi kõrgsurvepüstol

Optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Väike survekadu ka kuni 2500 l/h veevoolu juures. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Toiduainetööstusesse sobilikud ja soolveekindlad materjalid tagavad pesupüstoli parimad kasutustingimused kõikjal toiduainetööstuses. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks (M 22 x 1,5).

Töökindel ja vastupidav tippklassi pesupüstol, mis on valmistatud materjalidest, mida võib kasutada toiduainetööstuses ja mis on mereveekindlad. Ideaalne professionaalseks kasutuseks, nt toiduainetööstuses. Optimeeritud veevoolu hulk madalsurvel (kuni 2500 l/h). Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks (M 22 x 1,5).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Ühenduskeere M22 x 1,5
Värvus Antratsiit
Kaal, sh pakend (kg) 1