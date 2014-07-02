Tippklassi kõrgsurvepüstol toiduainetööstusesse
Optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Väike survekadu ka kuni 2 500 l/h veevoolu juures. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Toiduainetööstusesse sobilikud ja soolveekindlad materjalid tagavad pesupüstoli parimad kasutustingimused kõikjal toiduainetööstuses ja professionaalses kasutuses. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks (M 22 x 1,5).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal, sh pakend (kg)
|1