Tippklassi kõrgsurvepüstol toiduainetööstusesse

Optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Väike survekadu ka kuni 2 500 l/h veevoolu juures. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Toiduainetööstusesse sobilikud ja soolveekindlad materjalid tagavad pesupüstoli parimad kasutustingimused kõikjal toiduainetööstuses ja professionaalses kasutuses. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks (M 22 x 1,5).