Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.

10 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS pesupüstoli konnektor. Värvi mitteandva väliskihi tõttu sobib voolik kasutamiseks toiduainetööstuses. Konnektorid mõlemas otsas, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. Täiendavad andmed: NW 8/155 °C/250 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 2,6
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus
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