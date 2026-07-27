10 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS pesupüstoli konnektor. Värvi mitteandva väliskihi tõttu sobib voolik kasutamiseks toiduainetööstuses. Konnektorid mõlemas otsas, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. Täiendavad andmed: NW 8/155 °C/250 bar.