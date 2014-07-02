Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.
10 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS pesupüstoli konnektor. Värvi mitteandva väliskihi tõttu sobib voolik kasutamiseks toiduainetööstuses. Konnektorid mõlemas otsas, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. Täiendavad andmed: NW 8/155 °C/250 bar.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|ID ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Pikkus (m)
|10
|Ühenduskeere
|2 x M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,3