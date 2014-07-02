Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.

10 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS pesupüstoli konnektor. Värvi mitteandva väliskihi tõttu sobib voolik kasutamiseks toiduainetööstuses. Konnektorid mõlemas otsas, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. Täiendavad andmed: NW 8/155 °C/250 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere 2 x M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 2,3