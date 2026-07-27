Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus
15 m pikkune kõrgsurvevoolik (ID 6), sobib toiduainetööstustele, AVS-tüüpi ühendusega voolikurullile, EASY!Lock käsikruviühendus ja hall väliskest, mis ei määri.
15 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS pesupüstoli konnektor. Värvi mitteandva väliskihi tõttu sobib voolik kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|ID ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Pikkus (m)
|15
|Ühenduskeere
|1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,7