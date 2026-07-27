Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus

15 m pikkune kõrgsurvevoolik (ID 6), sobib toiduainetööstustele, AVS-tüüpi ühendusega voolikurullile, EASY!Lock käsikruviühendus ja hall väliskest, mis ei määri.