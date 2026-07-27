Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus
Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 15 m kõrgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla väliskihi tõttu sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.
15 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS pesupüstoli konnektor. Värvi mitteandva väliskihi tõttu sobib voolik kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|ID ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Pikkus (m)
|15
|Ühenduskeere
|2 x EASY!Lock ühendus
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,9
Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/17 C