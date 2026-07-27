Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 15 m kõrgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla väliskihi tõttu sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.

15 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS pesupüstoli konnektor. Värvi mitteandva väliskihi tõttu sobib voolik kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Pikkus (m) 15
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 2,9
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus