Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otstes, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.