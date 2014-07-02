Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otstes, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.

Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mitteandva väliskihi tõttu sobib voolik kasutamiseks toiduainetööstuses. Konnektorid mõlemas otsas, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. Täiendavad andmed: NW 8/155 °C/250 bar.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Pikkus (m) 20
Ühenduskeere 2 x M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 4,5