Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 20
Ühenduskeere 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 7