Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 x M 22 x 1,5