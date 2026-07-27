Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus

Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 x M 22 x 1,5

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 400
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere 2 x EASY!Lock ühendus
Kaal, sh pakend (kg) 3,7
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus
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