Tolmuimemiskomplekt elektritööriistadele
Painduv imemisvoolik (1 m), millega on kaasas adapter, et ühendada seade elektritööriistade töö tulemusena tekkinud tolmu imemiseks (nt tikksaed, nurklihvijad, puurid või höövlid). Tekkiv tolm imetakse kohe tolmuimejasse — see aitab ennetada ruumide/õhu tolmuga saastumist. Ideaalne lahendus kodustele töökodadele, mis jäävad puhtaks ka koristamata.
Omadused ja tulu
Adapter elektritööriistadele
- Imemisvooliku ühendamine elektritööriista ventilatsiooniavadega
- Mustuse/tolmu kohene imemine kasutamise ajal, ilma et need satuks ümbritsevasse õhku
Imemisvooliku paindlik kinnitamine
- Rohkem liikumisvabadust
- Lihtne kasutada ja praktiline
Lisatarvikute komplekt kõigile Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|2
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1220 x 41 x 41
Kokkusobivad masinad
- SGV 8/5
- SGV 8/5 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact akukomplektiga
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 + filter bags
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium akukomplektiga
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 akukomplektiga
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Renoveerimistööd