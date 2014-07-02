Painduv imemisvoolik (1 m), millega on kaasas adapter, et ühendada seade elektritööriistade töö tulemusena tekkinud tolmu imemiseks (nt tikksaed, nurklihvijad, puurid või höövlid). Tekkiv tolm imetakse kohe tolmuimejasse — see aitab ennetada ruumide/õhu tolmuga saastumist. Ideaalne lahendus kodustele töökodadele, mis jäävad puhtaks ka koristamata.