Torude puhastamise otsik

Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.

16 mm läbimõõdu ja sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastuseks. Kolm juga neljast on 30° nurga all suunatud tahapoole, üks juga on suunatud ettepoole. See võimaldab otsikul ja voolikul torust läbi liikuda. Torupuhastusotsik R 1/8" ühendusega, mis võimaldab seda kinnitada torupuhastusvooliku külge.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt (mm) 16
Düüsi suurus ( ) 60
Kruvikeere R 1/8"
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