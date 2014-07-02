Torude puhastamise voolik

20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).

20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermestatud ühendus R 1/8 otsikule).

Omadused ja tulu
Väga paindlik PVC-st kõrgsurvevoolik
  • Eriti kerge kaaluga ja lihtne kasutada.
  • Survekindel kuni 120 baarini.
Ühendus: 1/8"
  • Ühildub torupuhastusotsikutega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 140
Ühenduskeere M22 x 1,5
Pikkus (m) 20
Kaal, sh pakend (kg) 1,7
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