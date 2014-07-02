Torude puhastamise voolik
20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).
20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermestatud ühendus R 1/8 otsikule).
Omadused ja tulu
Väga paindlik PVC-st kõrgsurvevoolik
- Eriti kerge kaaluga ja lihtne kasutada.
- Survekindel kuni 120 baarini.
Ühendus: 1/8"
- Ühildub torupuhastusotsikutega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|140
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Pikkus (m)
|20
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,7
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