Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar
20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).
20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar survega (keermestatud ühendus R 1/8 otsikule).
Omadused ja tulu
Väga paindlik kõrgsurvevoolik välise kummikatte ja põimitud terasega
- Ideaalne kasutada torude puhastamiseks — võimaldab puhastada ka piiratud alad.
- Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
- Survekindel kuni 250 baarini.
Ühendus: 1/8"
- Ühildub torupuhastusotsikutega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Pikkus (m)
|20
|Kaal, sh pakend (kg)
|3
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