Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar

20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).

20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar survega (keermestatud ühendus R 1/8 otsikule).

Omadused ja tulu
Väga paindlik kõrgsurvevoolik välise kummikatte ja põimitud terasega
  • Ideaalne kasutada torude puhastamiseks — võimaldab puhastada ka piiratud alad.
  • Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
  • Survekindel kuni 250 baarini.
Ühendus: 1/8"
  • Ühildub torupuhastusotsikutega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 250
Ühenduskeere M22 x 1,5
Pikkus (m) 20
Kaal, sh pakend (kg) 3
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.