Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m

30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).

30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermestatud ühendus R 1/8 otsikule).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 140
Ühenduskeere M22 x 1,5
Pikkus (m) 30
Kaal, sh pakend (kg) 2,4
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