Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m
30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).
30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermestatud ühendus R 1/8 otsikule).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|140
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Pikkus (m)
|30
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,4
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