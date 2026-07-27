Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 140 bar

10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8).

10 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermestatud ühendus R 1/8 otsakule).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 140
Ühenduskeere EASY!Lock
Pikkus (m) 10
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.