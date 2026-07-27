Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar

10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8).

10 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar survega (keermestatud ühendus R 1/8 otsakule).

Omadused ja tulu
Väga paindlik kõrgsurvevoolik välise kummikatte ja põimitud terasega
  • Ideaalne kasutada torude puhastamiseks — võimaldab puhastada ka piiratud alad.
  • Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
  • Survekindel kuni 250 baarini.
Ühendus: 1/8"
  • Ühildub torupuhastusotsikutega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 250
Ühenduskeere EASY!Lock
Pikkus (m) 10
Kaal, sh pakend (kg) 1,9
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