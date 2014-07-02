Torude puhastusotsik
Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.
16 mm läbimõõdu ja sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastuseks. Kolm juga on 30° nurga all suunatud tahapoole, et võimaldada otsikul torus vabalt liikuda. Torupuhastusotsik R 1/8" ühendusega, mis võimaldab seda kinnitada torupuhastusvooliku külge.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt (mm)
|16
|Düüsi suurus ( )
|65
|Kruvikeere
|R 1/8"