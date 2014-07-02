Torude puhastusotsik
Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.
16 mm läbimõõdu ja sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastuseks. Kolm juga neljast on 30° nurga all suunatud tahapoole, üks juga on suunatud ettepoole. See võimaldab otsikul ja voolikul torust läbi liikuda. Torupuhastusotsik R 1/8" ühendusega, mis võimaldab seda kinnitada torupuhastusvooliku külge.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt (mm)
|16
|Düüsi suurus ( )
|65
|Kruvikeere
|R 1/8"