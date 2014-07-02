16 mm läbimõõdu ja sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastuseks. Kolm juga neljast on 30° nurga all suunatud tahapoole, üks juga on suunatud ettepoole. See võimaldab otsikul ja voolikul torust läbi liikuda. Torupuhastusotsik R 1/8" ühendusega, mis võimaldab seda kinnitada torupuhastusvooliku külge.