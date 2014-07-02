Torupuhastuskomplekt PC 7.5

Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.

Torupuhastuskomplekt koos 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks. Neli tahapoole suunatud veejuga liigutavad voolikut sujuvalt läbi toru ja kõrvaldavad ummistuse efektiivselt. 7,5 m kvaliteetne, tekstiiltugevdusega voolik, millel on eriti lühike messingist otsik, mis võimaldab süsteemil torus hõlpsasti liikuda. Voolikul on väändumisvastase muhv ja messingist konnektor, mis tagavad vooliku vastupidavuse. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes koos kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri K 2–K 7 seeria survepesuritega.

Omadused ja tulu
Eriti lühike messingdüüs
  • Liigub lihtsasti läbi toru
Tekstiiltugevdusega voolik
  • Paindlik ja vastupidav kvaliteetvoolik
Neli tahapoole suunatud kõrgsurvejuga
  • Toruummistuste tõhus ja kiire eemaldamine
Võimas puhastus kõrgsurve abil
  • Toruummistuste tõhus ja kiire eemaldamine
Bajonettühendus
  • Lihtne kasutada
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 7,5
Värvus Must
Kaal (kg) 0,7
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 245 x 245 x 65

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Torud
  • Allavoolutorud
  • Äravoolud
