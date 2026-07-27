Trarvikute komplekt RCV 3 Classic
Robottolmuimeja RVC 3 lisatarvikute komplekt sisaldab 1 peaharja, 1 puhastuslappi, 2 külgmist harja ja 2 filtrit.
Täiuslikud puhastustulemused päevast päeva. Lisatarvikute komplektiga puhastab robottolmuimeja RVC 3 nagu uus seade. Komplekt sisaldab hõlpsasti vahetatavaid varuosi, pikendades seeläbi RVC 3 eluiga. See sisaldab 1 peaharja, 1 puhastuslappi, 2 külgmist harja ja 2 filtrit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|6
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 70 x 233