Trarvikute komplekt RCV 3 Classic

Robottolmuimeja RVC 3 lisatarvikute komplekt sisaldab 1 peaharja, 1 puhastuslappi, 2 külgmist harja ja 2 filtrit.

Täiuslikud puhastustulemused päevast päeva. Lisatarvikute komplektiga puhastab robottolmuimeja RVC 3 nagu uus seade. Komplekt sisaldab hõlpsasti vahetatavaid varuosi, pikendades seeläbi RVC 3 eluiga. See sisaldab 1 peaharja, 1 puhastuslappi, 2 külgmist harja ja 2 filtrit.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (osa) 6
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 200 x 70 x 233
Kokkusobivad masinad