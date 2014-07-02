Triikimislaua kate
Vahtkummist tagusega triikimislaua puuvillast kate, mis tagab sujuva triikimispinna ja auru parema läbilaskevõime. Ideaalne kate suurepäraste triikimistulemuste saavutamiseks.
Puuvillane triikimislaua kate, millel on vahtkummist tagune. Kate tagab sileda triikimispinna ja auru parema läbimise. Ideaalne kate täiuslike triikimistulemuste saavutamiseks — sobib triikimislauale AB 1000.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne materjal
- Kortsuvaba tulemus
- Auru ja õhu optimaalne läbilaskvus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1200 x 380 x 5