Trimmeriterad
Vastupidavate trimmeriteradega saate eemaldada vohanud taimestiku isegi raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Ühildub kõigi 18 V ja 36 V Kärcher Battery Power murutrimmeritega.
Vastupidavad trimmeriterad praktilises 10-osalises pakis eemaldavad sambla, vohanud taimestiku ja umbrohu täpselt ja puhtalt isegi aia raskesti ligipääsetavates osades. Need on ideaalsed kasutamiseks kõigis Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmerites. Täiendav eelis on asjaolu, et trimmeriterasid saab vahetada lihtsalt ja ilma igasuguste tööriistadeta.
Omadused ja tulu
Lõiketulemus
- Vastupidav trimmeritera lõikab isegi kõige vohanuma taimestiku eriti tõhusalt ja puhtalt.
Paindlik kasutus
- Trimmeriterad ulatuvad vaevata ka aia raskesti ligipääsetavatesse osadesse.
Trimmeri tera vahetamine ilma tööriistadeta
- Klõps-süsteem muudab trimmeritera vahetamise eriti lihtsaks.
Praktiline säästupakk
- Komplektis olevad 10 trimmeritera tagavad pikaajalise täisvõimsusel töötamise.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Ühildub kõigi Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmeritega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Terade arv
|2
|Lõikelaius (cm)
|23
|Värvus
|Kollane
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|70 x 40 x 4
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad