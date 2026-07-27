Vastupidavad trimmeriterad praktilises 10-osalises pakis eemaldavad sambla, vohanud taimestiku ja umbrohu täpselt ja puhtalt isegi aia raskesti ligipääsetavates osades. Need on ideaalsed kasutamiseks kõigis Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmerites. Täiendav eelis on asjaolu, et trimmeriterasid saab vahetada lihtsalt ja ilma igasuguste tööriistadeta.