Trimmeriterad

Vastupidavate trimmeriteradega saate eemaldada vohanud taimestiku isegi raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Ühildub kõigi 18 V ja 36 V Kärcher Battery Power murutrimmeritega.

Vastupidavad trimmeriterad praktilises 10-osalises pakis eemaldavad sambla, vohanud taimestiku ja umbrohu täpselt ja puhtalt isegi aia raskesti ligipääsetavates osades. Need on ideaalsed kasutamiseks kõigis Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmerites. Täiendav eelis on asjaolu, et trimmeriterasid saab vahetada lihtsalt ja ilma igasuguste tööriistadeta.

Omadused ja tulu
Lõiketulemus
  • Vastupidav trimmeritera lõikab isegi kõige vohanuma taimestiku eriti tõhusalt ja puhtalt.
Paindlik kasutus
  • Trimmeriterad ulatuvad vaevata ka aia raskesti ligipääsetavatesse osadesse.
Trimmeri tera vahetamine ilma tööriistadeta
  • Klõps-süsteem muudab trimmeritera vahetamise eriti lihtsaks.
Praktiline säästupakk
  • Komplektis olevad 10 trimmeritera tagavad pikaajalise täisvõimsusel töötamise.
Täiuslikult sobivad tarvikud
  • Ühildub kõigi Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmeritega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Terade arv 2
Lõikelaius (cm) 23
Värvus Kollane
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 40 x 4
Kasutusvaldkonnad
  • Muru
  • Muru servad