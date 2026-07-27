Trimmeriterad Starter Kit

Trimmeritera eemaldab soovimatu taimestiku ja sambla isegi raskesti ligipääsetavatest kohtadest ning ühildub kõigi 18 V ja 36 V Kärcher Battery Power murutrimmeritega.

Nende võimsate trimmeriteradega on sammal, vohanud taimestik ja umbrohi minevik – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades, kuhu muruniidukiga ei pääse. Alustuskomplekt sisaldab terahoidikut koos 10 trimmeriteraga, mida saab vahetada lihtsalt ja tööriistavabalt. Neid saab kasutada kõigis Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmerites.

Omadused ja tulu
Lõiketulemus
  • Eriti tõhus ja puhas lõiketulemus tänu vastupidavale trimmeriterale.
Trimmeri tera vahetamine ilma tööriistadeta
  • Trimmeritera saab vahetada vaid mõne liigutusega ilma tööriistadeta.
Praktiline 2-ühes alustuskomplekt
  • Komplektis olev terahoidik koos 10 trimmeriteraga tagab pikaajalise tööprotsessi.
Täiuslikult sobivad tarvikud
  • Ühildub kõigi Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmeritega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Terade arv 2
Lõikelaius (cm) 23
Värvus Hall
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 118 x 118 x 35
Kasutusvaldkonnad
  • Muru
  • Muru servad