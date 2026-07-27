Trimmeriterad Starter Kit
Trimmeritera eemaldab soovimatu taimestiku ja sambla isegi raskesti ligipääsetavatest kohtadest ning ühildub kõigi 18 V ja 36 V Kärcher Battery Power murutrimmeritega.
Nende võimsate trimmeriteradega on sammal, vohanud taimestik ja umbrohi minevik – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades, kuhu muruniidukiga ei pääse. Alustuskomplekt sisaldab terahoidikut koos 10 trimmeriteraga, mida saab vahetada lihtsalt ja tööriistavabalt. Neid saab kasutada kõigis Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmerites.
Omadused ja tulu
Lõiketulemus
- Eriti tõhus ja puhas lõiketulemus tänu vastupidavale trimmeriterale.
Trimmeri tera vahetamine ilma tööriistadeta
- Trimmeritera saab vahetada vaid mõne liigutusega ilma tööriistadeta.
Praktiline 2-ühes alustuskomplekt
- Komplektis olev terahoidik koos 10 trimmeriteraga tagab pikaajalise tööprotsessi.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Ühildub kõigi Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmeritega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Terade arv
|2
|Lõikelaius (cm)
|23
|Värvus
|Hall
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|118 x 118 x 35
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad