Nende võimsate trimmeriteradega on sammal, vohanud taimestik ja umbrohi minevik – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades, kuhu muruniidukiga ei pääse. Alustuskomplekt sisaldab terahoidikut koos 10 trimmeriteraga, mida saab vahetada lihtsalt ja tööriistavabalt. Neid saab kasutada kõigis Kärcheri 18 V ja 36 V akutoitega murutrimmerites.